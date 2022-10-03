В осенний призыв 2022 года из регионов Урала, Сибири и Поволжья на военную службу направят на 3 тыс.человек меньше

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3 тыс. человек меньше призовут осенью 2022 года из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Всего военными комиссариатами Центрального военного округа осенью текущего года будет призвано более 51 тыс.человек. Стоит отметить, что осенью 2021 года из регионов дислокации ЦВО было призвано около 54 тыс. граждан.

Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, осенний призыв в текущем году стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Призывные комиссии будут работать во всех 29 субъектах, которые находятся в зоне ответственности Центрального военного округа.

Молодые люди, призванные осенью 2022 года будут проходить военную службу во всех военных округах, а также на Северном флоте. Кроме того, призывники будут служить во всех видах и родах войск, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву. Традиционно призывники из регионов Урала, Сибири и Поволжья пополнят научные и спортивные роты.

Особое внимание уделяется отправке подготовленных специалистов, имеющих водительские и технические специальности.

Для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву использованы железнодорожные воинские эшелоны, самолеты, автобусы и автомобили.

Осенний призыв 2022 года является плановым мероприятием. Военнослужащие, призванные в этом году, не будут привлекаться для участия в специальной военной операции. Военнослужащие призванные осенью 2021 года будут увольняться в запас с 1 октября.