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Для студентов Тюменской области запустили три новых акселератора

Общество, 09:30 05 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новых акселератора запустили в Тюменском госуниверситете. Они станут образовательной площадкой и сопровождающей структурой для студентов, которые учатся в вузах региона и занимаются разработкой инновационных продуктов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Желающие могут поучаствовать в акселерационных программах, а проектные команды и новаторы, которые предлагают уникальные решения в области агробиотехнологий, экологии и образования, могут получить поддержку.

"Сегодня инновационное творчество становится важной частью студенческой жизни. Талантливые студенты предлагают по-настоящему уникальные решения, но многим из них нужна экспертная помощь для реализации проекта. Темы новых акселераторов соответствуют ключевым направлениям развития ТюмГУ, закрепленным в программе “Приоритет 2030”", – рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Участие дает возможность сформировать и развить технологические идеи и решения, навыки предпринимательского мышления и командной работы. Эксперты помогут студентам получить представление об актуальных задачах, потребностях и вызовах индустрий. Программа акселераторов включает в себя образовательные вебинары, стратегические и дизайн-сессии, практикумы и индивидуальные консультации, во время которых оценивается жизнеспособность проекта.

Акселерационные программы стартуют в октябре и продлятся до декабря 2022 г. Зарегистрироваться и стать участником можно по ссылке. Более подробную информацию можно узнать по телефону +79827716884.

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# акселератор , ТюмГУ

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