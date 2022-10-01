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Более 900 кубов мусора вывезли с улиц Тюмени за неделю

Экономика, 17:21 10 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

931 куб. метр мусора вывезли с улиц Тюмени городские коммунальные службы за минувшую неделю. Как сообщает администрация областного центра, отремонтировано 58 дорожных знаков, очищено 1 тыс. 272 остановочных павильона.

За неделю от грязи и пыли отмыто 7 тыс. 600 метров бордюрных ограждений, выполнен ямочный ремонт 9 тыс. 586 кв. метров дорожного полотна.

Ежедневно дорожную сеть протяженностью более 1 тыс. 100 км убирает около 170 единиц спецтехники и обслуживают более 160 рабочих. Специалисты на тюменских улицах работают круглосуточно.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# уборка улиц

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