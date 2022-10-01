В Тюмени насосная станция на ул. Дружбы перешла в автоматический режим после реконструкции

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

В автоматическом режиме работает насосная станция в районе пересечения улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени после реконструкции, которую завершили сотрудники Водоканала.

Как сообщает пресс-служба компании, было укреплено и отремонтировано здание станции, заменено все насосное оборудование, подводящие и отводящие коллекторы и запорная арматура. Для удержания крупного мусора установлены решетки.

В результате установки пяти современных насосов мощность станции увеличилась с 2,2 до 3,5 тыс. кубометров сточных вод в час. При этом энергопотребление снизилось на 18 %.

Также на обновленной станции установлена современная система вентиляции и очистки воздуха. Она была построена в 1979 году вдали от жилых домов, но за 40 лет Тюмень разрослась, а канализационная насосная станция оказалась в жилом районе и стала доставлять неудобства жителям.

Отметим, станция - один из ключевых объектов городской системы канализации, она отводит сточные воды со всей Заречной части областного центра.