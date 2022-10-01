12 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул.Республики, 142) начнется конференция "Инструменты финансирования бизнеса в текущих условиях". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "XV Тюменский цифровой форум и выставка "ИНФОТЕХ".

В Тюмени в 11 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется поэтический завтрак с Евгением Ширяком и презентация книги "meЖду". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 11 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с писателем Ириной Андреевой "Голос из детства". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется очередной зональный тур конкурса "Димитриевская суббота". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов в кондитерской студии Ирины Соколовой стартует бесплатный мастер-класс для самозанятых по новым кулинарным технологиям. Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти начнется церемония передачи личных вещей красноармейца Дмитрия Григорьевича Цуканова его родственникам.

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется литературная встреча-автограф "В гостях у писателя" с членом Союза писателей России Антониной Марковой. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 14 часов в конференц-зале Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) Дворца творчества и спорта "Пионер" начнется очередное занятие областной школы юных краеведов "Тюменский следопыт". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется встреча-диалог с публицистом и писателем Леонидом Ивановым. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул.Республики, 142) начнется работа школы цифровой трансформации "Коммуникация как метакомпетенция. Или как управлять коммуникацией". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке № 15 им. П.П. Ершова (ул. Минская, 98/3) начнется творческая встреча с Дмитрием Сергеевым "Всё, что прожито, было не зря…". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 18 часов в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 ОКтября, 23а, стр. 1) начнется конференция "Женщина и деньги". Возрастное ограничение 18+

Интересное в этот день:

1492 — экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой "открытия Америки".

1884 — испанцами основан самый южный город Земли — Ушуая.

1909 — в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Фёдорову (скульптор С. М. Волнухин).

1940 — в Москве открыт Концертный зал имени П. И. Чайковского.

1956 — состоялся первый пассажирский рейс на самолёте Ту-104 по международной воздушной линии Москва — Прага.

1964 — с космодрома Байконур запущен трёхместный космический корабль "Восход-1".

1968 — в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.

1976 — катастрофа "Каравеллы" близ Бомбея, погибли 95 человек.

1992 — землетрясение магнитудой 5.8 в Каире, более 500 погибших.

1999 — в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.

2003 — открылась Циньшэньская ВСМ — первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль.