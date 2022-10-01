13 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) начнется открытие спортивного ядра.

В Тюмени в 11 часов на Текутьевском бульваре начнется экскурсия по уличной выставке "Серебряный век в Тюмени". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется тематическая программа "В паутине", посвященная кибербезопасности. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется зональный тур Международного молодёжного военно-патриотического конкурса "Димитриевская суббота".

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63, амфитеатр) начнется первая торжественная церемония вручения наград "Команда Путина".

В Тюмени в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературный круиз "Паруса мечты", приуроченный ко дню рождения Владислава Крапивина.

Интересное в этот день:

1492 — Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).

1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.

1675 — голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1883 — организовано Всероссийское театральное общество.

1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1923 — столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.

1930 — образован Ленинградский институт инженеров связи.

1972 — катастрофа советского самолета Ил-62 близ Москвы на берегу Нерского озера.

1976 — Челябинск стал городом-миллионником.

2019 — на Чикагском марафоне кенийка Бриджид Косгей установила мировой рекорд среди женщин (2:14:04).