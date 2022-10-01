Фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" может стать областным

| Фото: Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Возможность выхода ежегодного музыкального фестиваля "Алябьевская музыкальная осень", который проходит в Тюмени, на областной уровень рассматривают организаторы, рассказал директор Тюменской филармонии Александр Березин. Если это произойдет, то количество концертов увеличится.

В 2022 году Алябьевская осень собрала ценителей музыки в 32 раз. В программу фестиваля, который проходит с 30 сентября по 30 октября, вошли 10 концертов, часть из которых уже позади. Некоторые выступления транслируются через систему виртуальных концертных залов.

По словам дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника, тем кто следит за фестивалем много лет, интересно будет 14 октября услышать на концерте-ретроспективе те же произведения, что и семь лет назад, сопоставить звучание и вспомнить начальный этап творчества коллектива.

Александр Березин отметил, что на Алябьевскую осень традиционно приезжают как признанные мэтры музыкального олимпа, так и молодые, талантливые, востребованные солисты, которые находятся на пике своей исполнительской карьеры.

Юрий Медяник добавил, что принимать таких артистов не только честь, но и большая ответственность: "Сопоставлять и соответствовать уровню оркестра, с которым играют несколько поколений русских Паганини – это задача не из простых".

Завершится фестиваль 30 октября концертом-посвящением Элеоноре Образцовой с тенором Валерием Макаровым и сопрано Элеонорой Горшковой.

Организаторы рассказали, что главный концерт фестиваля представит камерный ансамбль Юрия Башмета "Солисты Москвы". 18 октября публику ждет уникальная программа к 30-летию коллектива. В эксклюзивный юбилейный репертуар войдут произведения, написанные специально по заказу оркестра ведущими композиторами наших дней.

Юрий Медяник пояснил, что с детьми на фестиваль приходить можно, но нужно понимать, что ребенок должен быть подготовлен для восприятия классической музыки.

"Бывает, что не каждый взрослый расположен прийти на такой концерт, а шестилетний ребенок готов и может прикоснуться к искусству, почувствовать его и понять. Нельзя идти в филармонию только из-за купленного билета и потраченных денег. Определяющим фактором похода на концерт должно быть стремление и желание услышать музыку", - сказал дирижер.

Директор филармонии поддержал слова коллеги и допустил возможность возобновления практики выступлений артистов в музыкальных школах с адаптированной для детей программой.

Инна Кондрашкина