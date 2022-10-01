Обновленную спортплощадку открыли на улице Крупской в Тюмени

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Обновленную спортивную площадку открыли на территории гимназии № 1 (ул. Крупская, 21) в Тюмени 13 октября. Заниматься волейболом, баскетболом, футболом, на беговых дорожках и тренажерах смогут не только школьники, но и жители района.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Спортивная площадка была сделана в 2005 году, пришла в негодность. Сейчас на ней одновременно заниматься физической культурой смогут пять классов гимназии, помимо этого, конечно, тюменцы будут частыми гостями. Думаю, на этой спортплощадке будут проходить городские соревнования, кроме того, всё предусмотрено для подготовки и сдачи норм ГТО. Здесь потрудился сильный коллектив — это работники администрации, Калининской управы, сетевики, проектировщики, строители", — отметил Евгений Заболотный. Площадка была наказом жителей председателю Тюменской городской думы.

По словам директора гимназии № 1 Михаила Колосова, при планировании спортивной площадки учитывались потребности, которые обозначили учители физкультуры и руководители образовательных учреждений города.

Площадка доступна для занятий спортом для всех, пока открыты ворота школы, то есть до 22 часов.