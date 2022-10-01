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Тюменским семьям мобилизованных волонтеры окажут социальную поддержку

Общество, 17:00 13 октября 2022

Скриншот видео из информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Скриншот видео из информационного центра правительства Тюменской области

Работу ситуационного центра по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат запустила тюменская "Молодая гвардия". Они будут оказывать тюменским семьям мобилизованных социальную поддержку, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты не только проконсультируют и ответят на все возникающие вопросы по горячей линии, но и всем нуждающимся семьям окажут помощь по хозяйству и в бытовых вопросах. Например, помогут детям в учебе, отведут их в детский сад, школу и на спортивные секции, будут ухаживать за пожилыми людьми и помогут бесплатно доставить продукты из магазина до дома. бесплатную доставку продуктов из магазина до дома.

Обратиться с просьбой о помощи можно всем, чьи родственники мобилизованы или ушли добровольцами служить по контракту по тел.: +7 (3452) 79-87-43 или во ВКонтакте.

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