15 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в сквере "Корабельный" (ул. Судоремонтная, 27) начнется интерактивно-развлекательная программа "ПАПУЛЯризация". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 12 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется спортивно-игровая программа "Папа может все, что угодно". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 16 часов в детской библиотеке № 3 им. С.В. Мальцева (ул. Ямская, 110/4) начнется конкурсно-развлекательная программа "Мой папа лучше всех!". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 17 часов в выставочном пространстве "Конторы пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а ст1) художница-график и дизайнер Рита Петрова расскажет об истории печатной графики, ее основных вехах и связи с современным искусством. Возрастное ограничение 18+

В Тобольске во дворце спорта "Кристалл" пройдет ежегодный фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. Возрастное ограничение 6+

В Тобольске в 12 часов в ДК "Синтез" начнется профилактическая акция "День здоровой женщины".

Интересное в этот день:

1570 — основан город Пхеньян, ныне столица Северной Кореи.

1666 — английский король Карл II впервые надел жилет, введя новую моду.

1806 — в состав Российской империи включено Бакинское ханство.

1908 — вышел на киноэкраны первый в России короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница" ("Стенька Разин").

1910 — первый в России "дальний" перелёт (Ходынское поле — деревня Черёмушки, расстояние — около 15 км, лётчик — М. Н. Ефимов).

1967 — завершено строительства монумента "Родина-мать" в Волгограде.

1990 — советский лидер Михаил Горбачёв награждён нобелевской премией за вклад в снижение международной напряжённости и осуществление политики гласности.

1992 — серийный убийца Андрей Чикатило признан виновным в 52 убийствах.

2007 — компания "Intel" заявила о разработке нового процессора для мобильных применений — Intel Atom.



