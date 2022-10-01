18 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями "Родник" (Тюменский район, 9 км. Салаирского тракта) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по шашкам и шахматам среди спортсменов с нарушением зрения. Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов на парковке ТРЦ "Кристалл" (ул. Менделеева, 1А) начнутся соревнования среди подразделений пожарно-спасательного гарнизона Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в ТюмГУ (ул. 8 марта, 2к1, Школа перспективных исследований) начнется стратегическая сессия, посвященная разработке дорожной карты сотрудничества региона и президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнутся архивные истории "Правда истории: память и боль". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется мероприятие - история в лицах "Наш командарм", посвященное Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Федюнинскому. Возрастноеограничение 12+

Интересное в этот день:

1356 — Базельское землетрясение — крупнейшее землетрясение в Центральной Европе средних веков.

1723 — на острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота.

1867 — Аляска переходит от России США.

1883 — в Петербурге на месте убийства Александра II заложен храм Спаса на крови.

1916 — пуском Хабаровского моста через реку Амур завершено строительство Транссибирской магистрали.

1924 — Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.

1929 — первый полет пассажирского самолета "К-5" К. А. Калинина.

1947 — на полигоне Капустин Яр произведен первый в СССР старт баллистической ракеты дальнего действия.

1963 — первый в истории полет кошки (Фелисетт) в космическое пространство.

1967 — Советский космический аппарат "Венера-4" успешно вошел в атмосферу Венеры и начал ее изучение.

1969 — "Союз-8" возвращается на Землю.

2000 — началась операция по подъему тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки "Курск".

2011 — Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.