19 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех - 2022".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов в областной больнице №2 (ул. Мельникайте, 75, корп. 2) начнется интерактивное мероприятие в рамках профориентационной образовательной программы медицинского класса Боровской СОШ. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экскурсия по выставке из серии "Альбом художника" "Евгений Медведев. Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 14 часов в Историческом парке "Россия – Моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется открытие Фестиваля будущего "Иннофест 2022".

В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется беседа-практикум "Основные вопросы по итогам прошедшего сезона 2022". Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями "Родник" (9 км Салаирского тракта) продолжатся чемпионат и первенство Тюменской области по шашкам и шахматам среди спортсменов с нарушениями зрения. Возрастное ограничение 12+

В Тобольске в 13 часов 30 минут во дворце спорта "Кристалл" (ул. С. Ремезова, 145) начнется пресс-конференция с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

Интересное в этот день:

1811 — открыт Императорский Царскосельский лицей.

1812 — Наполеон вместе с французской армией покидает Москву.

1860 — во Флоренции основана первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания.

1901 — бразилец Альберто Сантос-Дюмон облетел на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха.

1943 — студент-микробиолог Альберт Шац выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат, принесший положительный эффект при лечении туберкулеза.

1964 — катастрофа Ил-18 под Белградом.

1988 — первый полёт многоцелевого вертолёта Ка-126, Г. С. Исаев.

2011 — Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 трлн цифр после запятой.