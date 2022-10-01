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19-летнего жителя Исетского района арестовали на 10 суток за пьяную езду без прав

Происшествия, 18:32 18 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 суток административного ареста отбывает 19-летний житель с. Архангельское Исетского района за пьяную езду без прав. При проверке молодого человека алкотестер показал 0,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Ночью на 147 км автодороги Шадринск - Ялуторовск наряд ДПС пытался остановить ВАЗ 2106 с незаконной тонировкой. Водитель проигнорировал просьбу, началась погоня. Молодой человек не давал патрульной машине обогнать его, создавал помехи для участников движения. Машина свернула на полевую дорогу. Автомобилист попытался преодолеть препятствие, в это время инспектор ДПС догнал его и запрыгнул в салон с пассажирской стороны. Но водитель выпрыгнул из машины и побежал в лес. Около километра полицейский преследовал его и догнал.

Выяснилось, что житель с. Архангельское не имеет водительских прав и пьян. За нарушения правил дорожного движения составлены материалы, машина помещена на спецстоянку.

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# ГИБДД Тюменской области

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