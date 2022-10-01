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Лишенного прав водителя рейсового автобуса задержали тюменские автоинспекторы

Происшествия, 20:15 18 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43-летнего водителя рейсового автобуса "ПАЗ", ранее лишенного права управления транспортом за пьяное вождение, задержали автоинспекторы в д. Чигарева Аромашевского района.

Водительское удостоверение в ГИБДД автомобилист не сдавал, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина работает механиком в организации. В отсутствии водителя, чтобы не срывать рейс, он сам решил проехать по маршруту 40 км до д. Малоскаредное. Все документы с отметкой медика и механика у водителя имелись. В отношении юридического лица, организовавшего перевозку, будет проведена проверка. На мужчину составлен материал за езду без прав, будучи лишенным. Автобус передан другому водителю.

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# ГИБДД Тюменской области

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