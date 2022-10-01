В Тюмени стартовали областные краеведческие чтения для школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областные краеведческие чтения "Мой край. Страницы истории" стартовали в Тюмени 20 октября. Мероприятие проходит в онлайн-формате, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

В течение двух дней участие в нем примут учащиеся 7-11 классов, воспитанники учреждений дополнительного образования, члены детских и молодежных общественных объединений, в том числе, туристко-краеведческой направленности. Все они предварительно прошли заочный этап.

Выступления ребят посвящены декабристам Ялуторовска и Тобольска, архитектурным памятникам села Ембаево, местам исторической памяти села Демьянки Уватского района. Также юные чтецы затронут темы Великой Отечественной войны в судьбах тюменцев, переселенцев из Казахстана в Приишимье, экономического развития Юргинского района и другие.

Участники проекта, не прошедшие заочный этап, также могут подключиться к встрече в качестве слушателей.