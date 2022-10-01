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Отец двоих детей без прав ездил пьяным по Увату

Происшествия, 18:28 20 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дважды судимый за пьяное вождение 21-летний отец двух детей из с. Уват Тюменской области за повторное управление транспортом в состоянии опьянения отправился в колонию-поселение на 1 год и 9 месяцев. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

Также суд назначил ему штраф в размере 60 тыс. рублей и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 6 лет.

Права управления транспортом автомобилист не имеет, 3 раза привлекался к административной ответственности за езду без водительского удостоверения.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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