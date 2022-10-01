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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

Общество, 19:48 21 октября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в городах и районах Тюменской области в выходные дни, 22 и 23 октября, сообщает региональное управление ГИБДД.

В пятницу, 21 октября, сплошная проверка проходит в Тюменском районе, а в субботу ее организуют в Тюмени и других муниципалитетах.

В 2022 году по вине пьяных водителей в регионе произошло 148 ДТП, 17 человек погибли, 216 ранены. Каждый шестой погиб в ДТП по вине пьяных за рулем.

Сотрудники ГИБДД призывают население сообщать в полицию о фактах неадекватного и нетрезвого вождения, для незамедлительного принятия мер по телефонам: 102, 112, в дежурную часть ГИБДД 8(3452)29-12-10.

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# ГИБДД Тюменской области

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