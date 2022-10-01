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На закрытии выставки "Киця" в Тюмени пройдет бесплатная медиация от художницы

Общество, 11:50 25 октября 2022

группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Закрытие выставки "Киця" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 28 октября в 19 часов. В заключительный день посетителей ждет бесплатный вход на медиацию от художницы Алёны Козиол и куратора Александры Жерновой.

"Медиация — это интерактивная экскурсия по современному искусству, где каждый может поделиться впечатлениями, обсудить увиденное и услышать другие точки зрения", — сообщают организаторы.

На персональной выставке Алёны Козиол можно увидеть самопознание себя и своего прошлого в виде корней и культурных отсылок разных стран, к которым принадлежат родственники Алёны. Здесь собраны образы из разных, но схожих культур, которые считываются подсознательно, а также эпизоды и образы нашего детства и юности.

Регистрация на медиацию по ссылке.

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# выставка , Контора пароходства

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