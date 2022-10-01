27 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся Всероссийские соревнования по скалолазанию. Возрастное ограничение 12+

В Тюмени в 11 часов по адресу: ул. Максима Горького, 70 (одноэтажное строение на пересечении с улицей Советской) начнется открытие первой в Тюменской области просветительской площадки для детей и взрослых – "Экодом Гудвин". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мастер-класс "Кинетический имидж". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 14 часов в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется подведение итогов краеведческого конкурса эссе "На благо города: взгляд из прошлого" в рамках фестиваля "Текутьевские дни". В 14 часов 30 минут стартует квест "Такой разный Текутьев". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 16 часов по адресу: ул. Первомайская, 34/1, каб. 214 начнется совещание о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется игровой практикум по экспресс-командообразованию. Возрастное ограничение 18+

В с. Омутинское в 12 часов в центре культуры и досуга Омутинского района (ул. Советская 128) стартует акция "День здоровой женщины".

Интересное в этот день:

1808 — в ходе Русско-шведской войны произошло сражение при Иденсальми, закончившееся победой шведских войск.

1901 в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

1905 — на Балтийском заводе заложен броненосец "Император Павел I".

1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодёжи, впоследствии преобразованный в "Ленком".

1959 — в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3", оно появилось в газете "Правда" и в других советских изданиях.

1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.

1984 — введена в действие Байкало-Амурская магистраль.

2008 — в Швейцарии открыта первая в стране линия метрополитена Лозанны.