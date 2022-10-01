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Тюменские школьники защищают честь региона на первенстве четырех федеральных округов по судомоделизму

Спорт, 13:58 27 октября 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Четверо учащихся тюменской школы № 27 отправились на чемпионат и первенство Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов по судомодельному спорту в Томск. Соревнования стартовали 27 октября и завершатся 1 ноября.

Как сообщает департамент образования администрации Тюмени, талантливых судомоделистов подготовил к соревнованиям учитель технологии Виктор Рагозин. Ребята представят радиоуправляемые модели судов, их ждут стендовая оценка и ходовые испытания.

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# судомодельный спорт

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