В Тюменской области на 103 году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны

| Фото: ООД «Бессмертный полк России» | Фото: ООД «Бессмертный полк России»

На 103 году жизни умер житель Заводоуковска, ветеран Великой Отечественной войны Деомид Проскуряков. Его жизненный путь – это пример служения Отечеству, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

"Деомид Иванович прошел всю войну. В 1941-м был тяжело ранен под Ленинградом, после выздоровления мог остаться в тылу, но добился повторного призыва в Красную армию. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу, дошел до Берлина. Наш земляк сражался отважно и храбро. В наградном листе к ордену Красной Звезды есть такие строчки: "…бесстрашно подносил мины к миномету, подавил огонь противотанковой пушки. Вынес с поля боя троих раненых бойцов с оружием. В районе железной дороги из личного оружия убил двоих немецких солдат и гранатой подавил огонь станкового пулемёта", - отметил губернатор Тюменской области.

Также Деомид Проскуряков трудился на благо Родины в мирное время. Сначала работал председателем сельского совета, занимал партийные должности, позже был директором Заводоуковского гортопсбыта. "К сожалению, время неумолимо. Поколение героев уходит. От лица всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил Александр Моор.