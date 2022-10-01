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Пожар в Ялуторовском районе мог стать причиной запаха гари в Тюмени

Общество, 13:45 30 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пожар в Ялуторовском районе, который ликвидировали 29 октября, мог стать причиной запаха гари в Тюмени 30 октября. На сегодняшний день действующих пожаров в области нет, сообщает информационный центр правительства региона.

29 октября лесопожарные формирования оказывали содействие в тушении ландшафтного пожара в Ялуторовском районе вблизи н.п. Южное. К вечеру пожар ликвидировали. Тушение сопровождается образованием дыма, который разносится воздушными массами на соседние районы.

Кроме того, ветер может доносить запах гари в Тюмень от действующих ландшафтных пожаров в Свердловской области. Там продолжает тлеть торфяник. Угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет. Пожар опахан, однако тление дыма может продолжаться достаточно долго, до установления отрицательных температур.

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# воздух , ландшафтный пожар , пожары

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