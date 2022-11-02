3 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СОК "Муромец" (ул. Торговая, 2) стартует Всероссийский турнир по спортивной аэробике "Тюменский меридиан". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов в большом зале Тюменской городско думы (ул. Первомайская, 20) начнется гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню народного единства.

В Тюмени в 11 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется большой этнографический диктант. Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется поэтический час "Найдем знатока стихов Маршака". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется обсуждение идей проектов для подачи на грантовые конкурсы. Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется подведение итогов диктанта "Я гражданин: культурный суверенитет". Возрастное ограничение 18+

В Тюмени в 16 часов в ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется арт-встреча "Волшебная сила искусства". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие международного молодёжного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". Возрастное ограничение 6+

В Тюмени в 19 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется мероприятие "Разные лица" в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени 19 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется акция "Ночь искусств". Возрастное ограничение 0+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется воркшоп "Собираем виртуальную выставку". Возрастное ограничение 18+

Интересное в этот день:

1812 — Вяземское сражение в ходе Отечественной войны 1812 года.

1907 — во Франции Поль Корню совершил полет на первом в мире вертолете, который, поднявшись на два метра над землёй, продержался в воздухе около 20 секунд.

1928 — Турция переходит с арабского на латинский алфавит.

1941 — Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Курск.

1942 — начало битвы у мыса Коли.

1944 — державы Антигитлеровской коалиции открывают бельгийский порт Антверпен для судоходства.

1954 — в Японии на экран впервые выпускается "Годзилла".

1958 — советский астроном Н. А. Козырев наблюдал на Луне, в кратере Альфонс, выделение газов, сходных по спектральному составу с газами земных вулканов, из чего сделал вывод о вулканической активности.

1967 — дает промышленный ток гидроагрегат Красноярской ГЭС.

1979 — первый в мире десантный экраноплан "Орлёнок" принят в состав ВМФ.

1987 — основан Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачёва.