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На военном полигоне под Тюменью 19 пар сыграли свадьбы

Общество, 17:38 02 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19 пар зарегистрировали браки на территории полигона ТВВИКУ у оз. Андреевское под Тюменью 2 ноября. Для молодоженов организовали выездную церемонию регистрации с оркестром.

Новоиспеченные мужья — мобилизованные жители Тюмени и Тюменской области, проходящие в настоящее время на полигоне боевое слаживание. Поздравили молодоженов сотрудники городского ЗАГСа и замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

"От себя лично, от лица руководства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и командования Тюменского гарнизона поздравляю вас с этим знаменательным событием в вашей жизни, - отметил Михаил Багров. - Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Я верю, что ваше расставание будет недолгим".

Молодожены Мария и Дмитрий планируют отгулять свадьбу сразу после возвращения мужа домой. "Мечтала, что все будет иначе. Но мы вместе уже семь лет. Я знаю, что он обязательно вернется домой", - добавила невеста.

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Отметим, что это уже шестая церемония бракосочетания, состоявшаяся на полигоне. Всего планируют заключить брак около 40 тюменских военнослужащих, проходящих боевое слаживание.

Николай Ступников

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# свадьбы , ТВВИКУ

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