  • 4 ноября 20224.11.2022пятница
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Исследователь Оксана Усманова рассказала, с чего тюменцам начать изучение родословных

Общество, 11:14 04 ноября 2022

из сообщества "Государственный архив Тюменской области" | Фото: из сообщества "Государственный архив Тюменской области"

Где искать данные о родственниках, когда стоит приступать к работе в архивах рассказала краевед-любитель, исследователь родословных, автор проекта "Музей тюменских историй" Оксана Усманова. Лайфхаки опубликовали в сообществе "Конторы пароходства" во ВКонтакте в День народного единства, 4 ноября.

Команда мультицентра считает, что День народного единства может стать отличным поводом, чтобы начать изучение родословной.

Оксана Усманова рассказала о том, где искать подсказки для составления генеалогического древа. Так, можно обратиться в клуб "Моя родословная", базирующийся в библиотеке им. Ершова на ул. Минской. Также тюменцам помогают больше узнать о корнях в музее воспоминаний "Мы жили", в проекте "Парфеновский некрополь". Будет полезна и краеведческая литература, имеющаяся в Музее тюменских историй, а также серия книг Юрия Зотина "Юркин кондуит". Поделиться контактами тюменских генеалогов могут краеведы.

В процессе исследования понадобятся любые сохранившиеся документы: фотографии, семейные альбомы, профессиональные документы, свидетельства о рождении, смерти и браке.

"Мы пользуемся архивами, когда знаем точные сведения для поиска – фамилии, имена, отчества предков, их даты рождения, события", – добавила эксперт.

Родственников можно искать в переписи 1897 года, списках эмигрантов, репрессированных, в интернете, по старым картам, в списках участников Великой Отечественной войны и военнопленных.

Ознакомиться с карточками с рекомендациями эксперта можно по ссылке.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День народного единства , Контора пароходства , родословная

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 04.11.2022Исследователь Оксана Усманова рассказала, с чего тюменцам начать изучение родословных
11:02 04.11.2022Ремезков: россияне объединились в борьбе за независимость Родины
10:48 04.11.2022Тюменские диетологи назвали список самых полезных каш
10:09 04.11.2022Деревянный пограничный столб и зеленая фуражка стали самыми символичными экспонатами выставки в Тюмени