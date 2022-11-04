Исследователь Оксана Усманова рассказала, с чего тюменцам начать изучение родословных

| Фото: из сообщества "Государственный архив Тюменской области" | Фото: из сообщества "Государственный архив Тюменской области"

Где искать данные о родственниках, когда стоит приступать к работе в архивах рассказала краевед-любитель, исследователь родословных, автор проекта "Музей тюменских историй" Оксана Усманова. Лайфхаки опубликовали в сообществе "Конторы пароходства" во ВКонтакте в День народного единства, 4 ноября.

Команда мультицентра считает, что День народного единства может стать отличным поводом, чтобы начать изучение родословной.

Оксана Усманова рассказала о том, где искать подсказки для составления генеалогического древа. Так, можно обратиться в клуб "Моя родословная", базирующийся в библиотеке им. Ершова на ул. Минской. Также тюменцам помогают больше узнать о корнях в музее воспоминаний "Мы жили", в проекте "Парфеновский некрополь". Будет полезна и краеведческая литература, имеющаяся в Музее тюменских историй, а также серия книг Юрия Зотина "Юркин кондуит". Поделиться контактами тюменских генеалогов могут краеведы.

В процессе исследования понадобятся любые сохранившиеся документы: фотографии, семейные альбомы, профессиональные документы, свидетельства о рождении, смерти и браке.

"Мы пользуемся архивами, когда знаем точные сведения для поиска – фамилии, имена, отчества предков, их даты рождения, события", – добавила эксперт.

Родственников можно искать в переписи 1897 года, списках эмигрантов, репрессированных, в интернете, по старым картам, в списках участников Великой Отечественной войны и военнопленных.

Ознакомиться с карточками с рекомендациями эксперта можно по ссылке.

Инна Пахомова