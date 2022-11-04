Выставку ко Дню народного единства открыли в тюменском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка ко Дню народного единства открылась в Тюмени в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

В ее основе — материалы о национально-культурных объединениях региона, крупных диаспорах и субэтносах, сообщает информационный центр регионального правительства.

В зоне ресепшена музея разместили мобильные стенды с краткой информацией о 17 национальностях. Культуру каждой проиллюстрировали предметами из фонда Тюменского музейно-просветительского объединения. Экспонаты сопровождаются инфографикой, пояснительным текстом, экспедиционными фотографиями, визуальной статистикой.

Выставка будет работать по 4 декабря. Вход свободный.