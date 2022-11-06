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Каждое третье ДТП в Тюменской области происходит из-за превышения скорости

Происшествия, 11:41 06 ноября 2022

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Превышение скорости водителями и ее несоответствие конкретным дорожным условиям стали причиной 606 дорожно-транспортных происшествий в Тюменской области в 2022 году. В них погибли 45 человек, 776 человек ранены, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Камеры на загородных дорогах Тюменской области зарегистрировали почти 150 тыс. фактов превышения скоростного режима водителями. Полторы тысячи автомобилистов превысили скорость от 60 до 80 километров в час, в 178 случаях зарегистрировано превышение скорости более чем на 80 километров в час, что очень опасно, особенно при гололеде, ухудшении погодных условий, выпадении осадков.

Сотрудники ГИБДД Тюменской области на федеральных и региональных дорогах проводят разъяснительную работу о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья.

При выборе скорости в пути автоинспекторы рекомендуют учитывать дорожные и погодные условия, видимость, состояние проезжей части, опыт водителя за рулем, резину и техническое состояние автомобиля. На автокемпингах, в торговых точках на трассах размещены плакаты "Жизнь – дороже скорости!", призывающие к разумному выбору скоростного режима.

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