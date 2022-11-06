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Самозанятый из Голышманово открыл мастерскую по ремонту цифровой техники

Общество, 13:31 06 ноября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самозанятый Александр Чепурной из пос. Голышманово получил 192 тыс. рублей по соцконтракту и открыл мастерскую по ремонту цифровой техники.

Опытный специалист не только ремонтирует домашние компьютеры, но и обслуживает цифровую технику в крупных организациях и на предприятиях Голышмановского городского округа. В планах – закупить современное оборудование для проведения сложных ремонтов и нанять помощника

Компьютерам Александр Чепурной увлекается с 13 лет. После школы Александр Чепурной он освоил профессию оператора ЭВМ и занялся ремонтами домашних компьютеров. Первыми клиентами были друзья и родственники.

В Голышманово он переехал из Ирбита. Более десяти лет работал в специализированном магазине. Теперь у молодого бизнесмена собственное дело, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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