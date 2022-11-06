МФК "Тюмень" готовится к четвертому туру PARI-Суперлиги по мини-футболу

Фото: mfktyumen.ru Фото: mfktyumen.ru

12 и 13 ноября МФК "Тюмень" сыграет в Норильске с местным клубом - "Норильский никель". Матчи в рамках четвертого тура PARI-Суперлиги по мини-футболу состоятся в спорт-холле "Айка".

"Норникель" входит в первую пятерку. В третьем туре будущий соперник тюменцев дважды победил "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сообщает "Вслух.ру".

На данный момент тюменская команда провела три тура - с "Синарой" из Екатеринбурга, "Газпромом-Югрой" из Югорска, "КПРФ" из Москвы. Из шести матчей - четыре проигрыша и две ничьих. Разумеется, игроки МФК "Тюмень"постараются исправить положение.

"Очень хочется добыть первую победу в сезоне", - признался игрок Георгий Сорокин.

Хочется побед и вратарю Денису Субботину, который не только защищал наши ворота, но и умело подключался к атакам. Забитые голы прошли при его участии.

Тюменские болельщики смогут поддержать любимую команду в онлайн-режиме. Трансляции планируются на официальном ютуб-канале Суперлиги.