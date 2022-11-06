Всероссийский "Экодиктант" пройдет в Тюменской области на 155 площадках

155 офлайн-площадок организуют в Тюменской области для проведения Всероссийской акции "Экодиктанта" с 11 по 27 ноября 2022 года. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Темы диктанта — климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, пожарная безопасность и другие.

Написать диктант можно и онлайн на портале Экодиктант.рус. Там же в этом году появился раздел "ЭкоКарьера". В нем - реестр экологических профессий, сведения о получении образования и повышения квалификации для школьников и студентов, которые желают начать карьеру эколога.

Подробная инструкция - на сайте, ВКонтакте, в телеграм-канале.