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Ялуторовский музейный комплекс готовится отметить 95-летний юбилей

Общество, 19:41 06 ноября 2022

Фото: группа "Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск" ВКонтакте

Краеведческий музей в Ялуторовске был создан 95 лет назад, 9 ноября 1927 года. Сегодня он вырос в целый музейный комплекс.

На заре своей истории Ялуторовский музей объединил вокруг себя настоящих энтузиастов, которые при поддержке местных властей сумели собрать интересные коллекции. Они и составляют ядро фондов комплекса, в который входят памятники культуры федерального значения - дома декабристов, краеведческий музей, "Дом природы" и "Торговые ряды".

Здесь трепетно сохраняют память о первом директоре музея - Иване Озолине. В 1935 году при ремонте печи своего дома он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, что дало толчок к созданию первого в Советском Союзе музея Памяти декабристов.

Особое отношение в музее и к знаменитому земляку, меценату и собирателю шедевров русского искусства Савве Мамонтову. Здесь поддерживают связи с его потомками и бережно хранят несколько связанных с Мамонтовым реликвий, в том числе оттиск его печати и копию метрической книги с записью о его крещении в Градо-Ялуторовской Вознесенской церкви, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

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