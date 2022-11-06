Тюменские госавтоинспекторы выявили более 30 нетрезвых водителей за сутки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

33 водителя, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, были отстранены от участия в дорожном движении в Тюменской области в течение суток 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

1,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха показал алкотестер у 40-летнего тоболяка, который ехал на автомобиле "Шкода". Права управления транспортом мужчина не имеет.

На 4-м километре автодороги Армизонское - Омутинское задержан 55-летний тюменец на автомобиле "Хендэ". С показаниями алкотестера мужчина не согласился, проходил освидетельствование в больнице. Показания алкотестера - 0, 84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.