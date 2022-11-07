Мобилизованные из Тобольского района получили именные посылки

| Фото: Telegram-канал глава Малозоркальцевского сельского поселения Василия Кадочникова | Фото: Telegram-канал глава Малозоркальцевского сельского поселения Василия Кадочникова

Именные посылки из дома получили мобилизованные жители Тобольского района, которые проходят боевое слаживание на тюменском полигоне, сообщает администрация муниципалитета.

Их отправили спецрейсом от комплексного районного центра соцзащиты населения. Еще часть посылок лично увез и передал бойцам глава Малозоркальцевского сельского поселения Василий Кадочников.

"Должен отметить, что настроение у пацанов отличное! Проходят слаживание, ездят на полигон, каждый выбрал себе специализацию. Среди инструкторов опытные офицеры. Признаюсь, когда ехал, думал, как подбодрить наших парней, как поднять настроение. Оказалось все наоборот, они сами зарядили меня энергией и оптимизмом!", - написал Василий Кадочников в своем Telegram-канале.