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Электронный атлас лекарственных растений создают в Тюмени

Общество, 12:02 12 ноября 2022

Атлас лекарственных растений разрабатывают студенты Тюменского медуниверситета. В электронном "Зеленом помощнике" будет отражена информация о растениях "Аптекарского огорода", уже в декабре все желающие смогут посетить питомник и изучить лекарственные растения.

Проект познакомит поступающих в вуз с частью образовательной программы фармацевтического факультета. Посмотреть атлас можно будет по QR-коду на инфобоксах, установленных в питомнике. До конца ноября организаторы планируют внести описания 20 растений.

"Факультет фармации не пользуется популярностью у абитуриентов. С помощью атласа и экскурсий мы хотим показать, что студенты и преподаватели университета развивают интерактивные форматы обучения, которые помогают учащимся лучше понять свои академические предпочтения", — рассказал руководитель проекта Матвей Пряников.

В декабре команда студентов-фармацевтов планирует организовать серию открытых экскурсий в питомнике для всех желающих. Экспертами выступят преподаватели кафедры. Проект является победителем конкурса студенческих инициатив "Моя идея" , пишет Комсомольская правда-Тюмень.

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