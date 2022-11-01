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45 водителей прошли проверку на трезвость в селе Омутинское

Общество, 14:06 12 ноября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

45 водителей прошли "сплошную проверку" на трезвость утром 12 ноября в с. Омутинское, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Все автомобилисты были трезвыми. Двоих автолюбителей привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку, в одном автомобиле перевозили ребенка без удерживающего устройства.

Автоинспекторы призвали сельских автомобилистов к трезвому вождению и вручили тематические памятки. "Сплошные проверки" будут продолжаться на дорогах области все выходные дни.

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# ГИБДД Тюменской области

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