Исследование тюменских ученых поможет снизить количество случаев инвалидности по слуху у детей

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Снизить количество летальных исходов и случаев инвалидности по слуху у детей поможет исследование, которые провели ученые Тюменского медицинского университета. Специалисты изучили распространенность тромбоза церебральных венозных синусов у пациентов детского ЛОР-отделения ОКБ № 2 за последние 10 лет, сообщает пресс-служба вуза.

В выборку ученых медуниверситета попали 19 тыс. детей, которые проходили лечение в Тюмени. Специалисты проанализировали медицинские карты 135 пациентов с отогенными осложнениями и выяснили, что тромбозом церебральных венозных синусов страдали 12,6 % из них.

"Осложнения, возникающие при наличии воспалительного процесса, всегда нужно дифференцировать. Проблема в том, что это прежде всего задача врача первичного звена – педиатра, и недостаточная настороженность специалиста в совокупности с несвоевременным обращением пациентов по-поводу отита, бесконтрольным самостоятельным лечением приводит к инвалидности", - пояснила автор исследования, кандидат медицинский наук, доцент кафедры оториноларингологии Института стоматологии Тюменского медицинского университета Надежда Кузнецова.

Ученые Тюменского ГМУ не только диагностируют патологию у детей на ранней стадии, но и лечат пациентов. Для этого используется способ реканализации латеральных синусов при тромбозах отогенной этиологии, который был запатентован в 2021 году. Методика включает оперативное вмешательство с последующей терапией точно рассчитанными дозами лекарственных препаратов и с проведением контрольной компьютерной томографии с контрастированием.

Лечение проводят совместно с офтальмологами, клиническими фармакологами, педиатрами, нейрохирургами и неврологами. В ближайшее время оториноларингологи вуза планируют защитить патентами еще несколько своих разработок, которые касаются лечения патологий верхних дыхательных путей.

Результаты исследований ученых университета опубликованы в научном журнале.