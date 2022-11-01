  • 14 ноября 202214.11.2022понедельник
  • USD60,2179
    EUR61,5416
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Исследование тюменских ученых поможет снизить количество случаев инвалидности по слуху у детей

Общество, 11:43 14 ноября 2022

ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Снизить количество летальных исходов и случаев инвалидности по слуху у детей поможет исследование, которые провели ученые Тюменского медицинского университета. Специалисты изучили распространенность тромбоза церебральных венозных синусов у пациентов детского ЛОР-отделения ОКБ № 2 за последние 10 лет, сообщает пресс-служба вуза.

В выборку ученых медуниверситета попали 19 тыс. детей, которые проходили лечение в Тюмени. Специалисты проанализировали медицинские карты 135 пациентов с отогенными осложнениями и выяснили, что тромбозом церебральных венозных синусов страдали 12,6 % из них.

"Осложнения, возникающие при наличии воспалительного процесса, всегда нужно дифференцировать. Проблема в том, что это прежде всего задача врача первичного звена – педиатра, и недостаточная настороженность специалиста в совокупности с несвоевременным обращением пациентов по-поводу отита, бесконтрольным самостоятельным лечением приводит к инвалидности", - пояснила автор исследования, кандидат медицинский наук, доцент кафедры оториноларингологии Института стоматологии Тюменского медицинского университета Надежда Кузнецова.

Ученые Тюменского ГМУ не только диагностируют патологию у детей на ранней стадии, но и лечат пациентов. Для этого используется способ реканализации латеральных синусов при тромбозах отогенной этиологии, который был запатентован в 2021 году. Методика включает оперативное вмешательство с последующей терапией точно рассчитанными дозами лекарственных препаратов и с проведением контрольной компьютерной томографии с контрастированием.

Лечение проводят совместно с офтальмологами, клиническими фармакологами, педиатрами, нейрохирургами и неврологами. В ближайшее время оториноларингологи вуза планируют защитить патентами еще несколько своих разработок, которые касаются лечения патологий верхних дыхательных путей.

Результаты исследований ученых университета опубликованы в научном журнале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , дети , заболевание , лечение , ОКБ №2 , ТюмГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 14.11.2022В Тюменском медуниверситете открыли начальную хирургическую школу
11:43 14.11.2022Исследование тюменских ученых поможет снизить количество случаев инвалидности по слуху у детей
11:21 14.11.2022В тюменских больницах используют инсулиновые помпы для лечения сахарного диабета
11:10 14.11.2022Тюменские студенты отправятся на форум молодежи коренных малочисленных народов в Салехард