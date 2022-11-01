50 водителей прошли проверку на трезвость в Тобольске

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

50 водителей проверили на трезвость во время сплошной проверки в Тобольске на ул. Доронина 12 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В течение двух часов автоинспекторы проверяли состояние водителей и выявили 13 нарушений ПДД", - уточняется в сообщении ГИБДД.

По итогам рейда шестерых водителей привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку, в двух автомобилях перевозили юных пассажиров с нарушениями правил.

В отношении двух водителей составили административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством.