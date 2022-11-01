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У опасных выходов к рекам в Тобольском районе установят знаки

Общество, 10:37 18 ноября 2022

из Telegram-канала администрации Тобольского района | Фото: из Telegram-канала администрации Тобольского района

Наиболее опасные выходы к рекам и озерам определят в Тобольском районе до 25 ноября. Там установят знаки и организуют патрулирование, сообщает районная администрация.

Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин. Он подписал постановление о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 года.

Глава обратился к жителям сел с просьбой не выходить на неокрепший лед. Как только толщина льда на реках достигнет 20 см, подрядчики начнут намораживать переправы, которые расположены на маршрутах автозимников.

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# безопасность , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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