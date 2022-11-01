В Тюменской области создали базу стоимости строительной продукции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Базу стоимости строительной продукции, которая позволяет делать анализ о ее реальном увеличении цены, создали в Тюменской области.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Семен Тегенцев в прямом эфире в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Внешне экономические санкции, конечно, повлияли на выполнение работ по капитальному ремонту. Были вопросы, связанные с турбулентностью рынка в строительной продукции, потому что он колебал стоимость. Были нарушены все логистические цепочки, поставки строительных материалов, произошел большой отток рабочей силы. Потом разработали законодательные решения этих проблем. Как только они появились, мы смогли вернуть наш капитальный ремонт практически в докризисный период", - пояснил он.

По его словам, для подрядных организаций найдены способы с учетом федерального нормативного регулирования по увеличению авансовых платежей до 80 %. Также разработана база стоимости строительной продукции, которая позволяет выстроить реальную картину по изменению цен. "Благодаря этому мы достаточно спокойно проходим этот период", - добавил Семен Тегенцев.

Кроме этого, он сообщил, что появились отечественные аналоги зарубежного оборудования. Это касается кабельной, электротехнической, трубной и насосной продукции.

"Не исключаю, что ряд поставщиков пользуется и азиатским рынком. Но здесь ничего такого нет, потому что качество изготовляемой продукции никак не хуже, а в некоторых позициях даже лучше той, которую ставили ранее", - сказал директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Виктория Макарова