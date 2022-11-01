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В Тюмени более 200 пациентов Медгорода прошли лечение на линейном ускорителе Halcyon

Общество, 08:54 19 ноября 2022

vk.com/medgorod_info | Фото: vk.com/medgorod_info

Технический парк тюменского Медгорода пополнился высокоточным линейным ускорителем Halcyon. С июня более 200 пациентов прошли на нем лечение. По их словам, процедура не вызывает дискомфорта.

Сеанс облучения занимает не более пяти минут, а низкий уровень шума, комфортный процедурный стол и приглушенный свет позволяют избежать чувства тревоги. Линейный ускоритель используется для лечения онкогинекологического рака, рака предстательной железы, молочной железы, головы и шеи. Он позволяет выполнять сложные высокоточные методы лучевой терапии, приводя к излечению от злокачественной опухоли.

Длительность курса зависит от особенностей заболевания, дозы и применяемого метода облучения и занимает от 1 дня до 1,5 месяцев, сообщает пресс-служба Медгорода.

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