  • 19 ноября 202219.11.2022суббота
  • USD60,3741
    EUR62,4484
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фестиваль "Детки&предки" пройдет в Омутинском районе

Общество, 14:34 19 ноября 2022

ТОНБ | Фото: ТОНБ

Семейный фестиваль "Детки&предки" начнется в Омутинской школы №1 27 ноября в 14 часов. Школьники организуют для взрослых игры на командообразование и сплочение: "Снежный ком" и "Две правды и одна ложь".

Также ребята проведут беседу "Продленка для родителей" о трудностях в выполнении домашних заданий и организации свободного времени для детей. После этого мамы и папы посетят "Урок мудрости" с директором школы, споют под гитару и выступят в командах с детскими песнями.

Фестиваль проходит во второй раз. В 2021 году школа провела похожее событие, но организаторами выступили только родители и учителя. В 2022 году школьники-волонтеры взяли на себя ответственность за планирование и проведение мероприятия, а взрослые стали его участниками, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 19.11.2022Форум этноконтента "МЫ" проходит в Тюмени в музее им. Словцова
14:51 19.11.2022В Тюменской области шесть компаний и 96 жителей перевели средства на поддержку мобилизованных за четыре часа
14:34 19.11.2022Фестиваль "Детки&предки" пройдет в Омутинском районе
13:14 19.11.2022Тимур Родригез и Роман Каграманов провели сибирские мужские выходные в Тюменской области