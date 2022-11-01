Фестиваль "Детки&предки" пройдет в Омутинском районе

| Фото: ТОНБ | Фото: ТОНБ

Семейный фестиваль "Детки&предки" начнется в Омутинской школы №1 27 ноября в 14 часов. Школьники организуют для взрослых игры на командообразование и сплочение: "Снежный ком" и "Две правды и одна ложь".

Также ребята проведут беседу "Продленка для родителей" о трудностях в выполнении домашних заданий и организации свободного времени для детей. После этого мамы и папы посетят "Урок мудрости" с директором школы, споют под гитару и выступят в командах с детскими песнями.

Фестиваль проходит во второй раз. В 2021 году школа провела похожее событие, но организаторами выступили только родители и учителя. В 2022 году школьники-волонтеры взяли на себя ответственность за планирование и проведение мероприятия, а взрослые стали его участниками, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".