70 млн рублей вложили в капремонт и оснащение школы в Голышмановском округе

| Фото: Олеси Зазулиной | Фото: Олеси Зазулиной

На капитальный ремонт и оснащение Малышенской школы Голышмановского округа было направлено 70 млн рублей из разных уровней бюджета в рамках реализации проекта "Модернизация школьных систем образования". С апреля по ноябрь 2022 года шел ремонт в школе, которая отмечает 50-летие.

Строители обновили более 2 тыс. кв. метров образовательного пространства. Снесли перегородки, меняли полы, обновили всю внутреннюю отделку. Смонтировали канализацию, электричество, отопление, водопровод.

Снаружи обновили отмостку, фасад, входную группу и ограждение. Шифер на крыше заменили кровельным железом. Привели в порядок и 3 тыс. кв. метров прилегающей территории.

Оснастили школу инновационным оборудованием, мебелью и учебными пособиями, сообщает "АиФ – Тюмень".