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23 ноября - события дня

Общество, 17:58 22 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется пресс-тур по предприятиям Нефтегазового кластера Тюменской области. Журналисты посетят ООО "Интегра-Сервисы" и ООО "ТСГК".

В Тюмени в 10 часов депутаты Тюменской областной думы на региональной площадке "Экодом Гудвин" напишут Всероссийский экологический диктант.

В Тюмени на 47 площадках проходит XII Терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов".

В Тюмени в 18 часов 15 минут в музее "Усадьба Колокольниковых" начнется лекция-встреча "История семьи Колокольниковых". В 19 часов 15 минут - мероприятие "Чайная церемония".

Интересное в этот день:

1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса", посвятив её своей жене Нине.

1924 — состоялась первая широковещательная передача Московского радио. Начало регулярного радиовещания в СССР.

1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.

1985 — в СССР создан Госагропром, который должен был соединить функции всех сельскохозяйственных министерств.

1993 - Москве официально возвращён исторический герб, утверждённый в 1781 году.

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