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Добровольцев-участников СВО приравняли к ветеранам боевых действий

Общество, 18:20 21 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в соответствии с законом ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

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# Владимир Путин , мобилизация

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