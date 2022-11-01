Добровольцев-участников СВО приравняли к ветеранам боевых действий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в соответствии с законом ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.