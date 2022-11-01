26 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" начнется семейное интерактивное представление "Мандарин Fest".

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Ладья" начнется финальный этап городских соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений города.

В Тюмени в 11 часов в Конторе пароходства откроется первый контент-форум "Платформа".

В Тюмени в 12 часов на ринге спортивной школы "Прибой" начнется чемпионат и первенство Тюменской области по боксу.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Железнодорожник" начнутся дни культуры финно-угорских и самодийских народов.

В Тюмени в 18 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится финал творческой лаборатории "Премьера". Мероприятие пройдёт в формате баттла между командами-участниками.

В Тобольске стартует конкурс шитья "Код моды".

В Уватском районе на туристической базе центра физкультурно-оздоровительной работы стартует районный чемпионат по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда).

Интересное в этот день:

1904 — в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский музей.

1925 — совершил свой первый полёт советский бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4).

1934 — в Новосибирске было открыто трамвайное движение.

1943 - Воркуте присвоен статус города.

1988 — стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз ТМ-7" с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалёв, Жан-Лу Кретьен).

2009 — началось вещание телеканала "Страна".