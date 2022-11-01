ПОСЛАНИЕ Сотрудничество

“Сотрудничество” с автономными округами (ХМАО, ЯНАО) — это общая история, переплетение людских судеб, поддержка в совместных проектах, единое пространство для общего развития и благополучия.

Более 2 тыс. семей Ямала планируют переехать в Тюменскую область по программе "Сотрудничество"



Общество, 18:05 13 октября 2022

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| Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Более 2,2 тыс. семей находятся в списках региональной программы "Сотрудничество" на переселение из городского округа Лабытнанги на юг Тюменской области.

В этом году на переселение 84 лабытнангских семей в рамках программы выделено более 370 млн рублей. 59 жителей уже воспользовались социальными выплатами, сообщили в пресс-центре Заксобрания Ямала.

Еще трем лабытнангцам вручили жилищные сертификаты 12 октября. Северный стаж каждого из обладателей превышает 35 лет. Среди них Леонид Голомбиевский. На Севере он с 1976 года, все эти годы работал крановщиком. Он утверждает, что смена места жительства никак не скажется на бесконечной любви к Ямалу. Надежда Макрушина из Харпа прожила на Севере 35 лет, работала разнорабочей, потом продавцом. Ветеран Ямала Цира Купрашвили приехала в Лабытнанги в 1986 году по комсомольской путевке. Большую часть трудовой деятельности работала в ЖКХ "Ямал" диспетчером.

Напомним, программа "Сотрудничество" действует с 2004 года. По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, за эти годы программа доказала свою востребованность.

"Пункты экономически и политически важного документа увязывают проекты, имеющие общеобластное значение, и затрагивают практически все социальные направления – это строительство дорог, детских садов и школ, обучение студентов в тюменских вузах, здравоохранение, социальные выплаты, строительство жилья. За эти годы на юг Тюменской области переехали тысячи ямальских семей и интерес к этому направлению программы не угасает", – прокомментировал он.

Александр Моор готов подписаться под продлением программы "Сотрудничество"



Губернатор, 08:55 12 августа 2022

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ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

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Продление программы "Сотрудничество" запланировано на 2023 год. Свою подпись под документов готов поставить.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос журналиста из Югры, сказал на пресс-конференции, посвященной 78-ой годовщине со дня рождения Тюменской области, в Конторе пароходства с участием журналистов Тюменской области, Югры и Ямала 11 августа.

По словам Моора, программа, которая действует в тюменском регионе с 2004 года, доказала свою эффективность. Механизмы проекта дают возможность строить объекты социальной сферы, детские сады, школы, больницы, мосты и дороги.

"Мы строим вместе объекты здравоохранения, укрепляем их современным, высокотехнологичным медицинским оборудованием. Для медицинских работников северных округов Тюмень - еще и ведущая образовательная площадка для получения новых знаний и обмена опытом. Но главное, что жителям округов доступны и все возможности тюменской медицины", - сказал Александр Моор.

В Югре более 2 млрд рублей в 2022 году направят в рамках программы “Сотрудничество” на организацию оказания медпомощи в период распространения коронавирусной инфекции и устранение ее последствий. Ямал направил средства на то, чтобы пациенты округа могли получить специализированную медпомощь в учреждениях Тюменской области.

Большое внимание в программе “Сотрудничество” уделяется развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Строится участок дороги Надым Салехард, путепровод в Новом Уренгое, идет реконструкция участков трассы Сургут — Салехард.

В 2022 году ямальцы получат социальные выплаты - 3 млрд рублей - на переселение в Тюменскую область.

"Мероприятия программы реализуются по одиннадцати крупным направлениям, охватывающим социальную сферу. Ее приоритеты определяются ежегодно. Это делается по предложениям автономных округов, с учетом социальных потребностей жителей. Говоря о перспективах программы “Сотрудничество”, скажу, что впереди еще много важного и нужного надо сделать. И делать это мы будем сообща в интересах жителей нашей большой области", - подчеркнул Александр Моор.