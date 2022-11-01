  • 26 ноября 202226.11.2022суббота
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Анатомию рыб в формате мастер-класса изучат ишимские школьники

Общество, 14:34 26 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс для школьников "Рыбология" по препарированию рыбы пройдет в Ишимском педагогическом институте 29 ноября. Ребята обучатся определять возраст позвоночных и изучат их внутренние органы.

Занятие проводится в рамках проекта "Естественно — жизнь!". Это серия мастер-классов в области естественных наук для школьников 8-11 классов.

С начала ноября более 100 учащихся прошли образовательные мероприятия по географии и химии. Школьники научились пользоваться компасом, провели опыты на выявление витамина С в соках и создали лава-лампу, пишет "Комсомольская правда — Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 26.11.202210 пакетов со сладостями, игрушками и книгами принесли тюменцы на акцию "Творим добро"
15:01 26.11.2022Многодетных тюменок из движения "Юнона" поздравили с Днем матери
14:34 26.11.2022Анатомию рыб в формате мастер-класса изучат ишимские школьники
14:09 26.11.2022Подкаст "Виниловый формат" запустили в Тюмени