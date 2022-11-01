Анатомию рыб в формате мастер-класса изучат ишимские школьники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс для школьников "Рыбология" по препарированию рыбы пройдет в Ишимском педагогическом институте 29 ноября. Ребята обучатся определять возраст позвоночных и изучат их внутренние органы.

Занятие проводится в рамках проекта "Естественно — жизнь!". Это серия мастер-классов в области естественных наук для школьников 8-11 классов.

С начала ноября более 100 учащихся прошли образовательные мероприятия по географии и химии. Школьники научились пользоваться компасом, провели опыты на выявление витамина С в соках и создали лава-лампу, пишет "Комсомольская правда — Тюмень".