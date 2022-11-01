Документальный фильм о победителях спецноминации "#МЫВМЕСТЕ. Россия" снимет телеканал RT

Лучшие инициативы, направленные на улучшение благополучия мирного населения, проживающего на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и вынужденных переселенцев получат информационную поддержку от международного новостного телеканала RT.

15 из 112 лучших социальных проектов этого года направлены на помощь населению Донбасса. Они приняли участие в финальном голосовании премии #МЫВМЕСТЕ в рамках специальной номинации "#МЫВМЕСТЕ.Россия". Деятельность проектов-победителей будут освещать крупные медиа, они получат тиражирование от организаторов и ценные призы. Наградит их президент РФ на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре.

"Уже почти год десятки тысяч волонтеров помогают жителям Донбасса: собирают гумпомощь, помогают беженцам, отправляют пожертвования, ездят в ЛДНР с гуманитарными миссиями. Некоторые врачи берут отпуск на работе для того, чтобы отправиться добровольцами на Донбасс и спасать человеческие жизни. Все эти люди – герои нашего времени, о которых нужно знать. Фильм проиллюстрирует деятельность победителей специальной номинации, которые станут показательным примером для других организаций, НКО и волонтеров", — комментирует председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев.

Награждение победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ состоится 5 декабря в центральном выставочном зале "Манеж" в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022.