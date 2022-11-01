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В Тюменской области приставы приостановили взыскание долгов с трех тысяч мобилизованных

Общество, 17:20 30 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 99 военнослужащих из Тюменской области подали заявления о приостановке исполнительных производств с начала объявления о частичной мобилизации. Об этом сообщает региональное УФССП России.

К судебным приставам обратилась супруга мобилизованного тюменца. Женщине стало тяжело финансово справляться со своими долговыми обязательствами, поэтому она написала соответствующее заявление на приостановление исполнительных отношений. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно связался с банком, было принято решение о приостановлении исполнительного производства.

Напомним, закон разрешает полностью или частично приостановить исполнительное производство, если должник, проходящий военную службу по призыву в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством России, попросит об этом. Приостановление распространяется также на судебные акты, акты других органов и должностных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитному договору членов семьи военнослужащего.

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# исполнительное производство , мобилизация , судебные приставы

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