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Тюменские студентки привезли награды с Первых молодежных Арктических Дельфийских игр

Общество, 17:05 01 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Две награды Первых молодежных Арктических Дельфийских игр привезли из Сыктывкара студентки Тюменского колледжа искусств, сообщает областной департамент культуры.

Татьяна Сенникова (преподаватель - Лариса Егорова) завоевала бронзовую медаль в номинации "Фортепиано". Юлия Саложенкина (преподаватель - Татьяна Торкина, концертмейстер Игорь Катаргин) получила диплом "За лучшее исполнение частушки" в номинации "Народное пение".

От Тюменской области в Дельфийских играх также приняли участие скрипачка Маша Панькова, домбристка Ксения Шнайдер и вокалистка Александра Фуникова. Руководителем тюменской делегации выступила директор Тюменского колледжа искусств Наталья Семешко.

"У наших участниц была высокая конкуренция, в 10 дисциплинах народного, современного и художественного творчества состязались свыше 600 деятелей искусств. Тюменские студентки показали отличный результат. Поздравляю их с этой победой!" - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

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# Арктические дельфийские игры

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