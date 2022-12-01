Тюменские студентки привезли награды с Первых молодежных Арктических Дельфийских игр

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Две награды Первых молодежных Арктических Дельфийских игр привезли из Сыктывкара студентки Тюменского колледжа искусств, сообщает областной департамент культуры.

Татьяна Сенникова (преподаватель - Лариса Егорова) завоевала бронзовую медаль в номинации "Фортепиано". Юлия Саложенкина (преподаватель - Татьяна Торкина, концертмейстер Игорь Катаргин) получила диплом "За лучшее исполнение частушки" в номинации "Народное пение".

От Тюменской области в Дельфийских играх также приняли участие скрипачка Маша Панькова, домбристка Ксения Шнайдер и вокалистка Александра Фуникова. Руководителем тюменской делегации выступила директор Тюменского колледжа искусств Наталья Семешко.

"У наших участниц была высокая конкуренция, в 10 дисциплинах народного, современного и художественного творчества состязались свыше 600 деятелей искусств. Тюменские студентки показали отличный результат. Поздравляю их с этой победой!" - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.